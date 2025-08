Nemecko vysiela do Poľska v rámci NATO päť stíhačiek Eurofighter

Berlín/Varšava 4. augusta (TASR) - Nemecká armáda posiela do Poľska v rámci misie NATO na niekoľko týždňov päť bojových lietadiel Eurofighter. Od utorka budú stíhačky na vojenskej základni pri meste Miňsk Mazowiecki v strednej časti Poľska. Ich vyslanie by malo trvať necelý mesiac.



Agentúre DPA to povedal hovorca nemeckých vzdušných síl. Správu potvrdilo aj operačné velenie poľských ozbrojených síl (DORSZ), píše TASR podľa poľskej agentúry PAP.



Na zmienenej poľskej základni je už 150 vojakov nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr), uvádza DPA.



Nemecké vzdušné sily pomáhajú už od apríla poľským v rámci monitorovania poľského vzdušného priestoru. Doteraz však takúto podporu poskytovali Varšave len z mesta Rostock na severovýchode Nemecka.



Dočasné premiestnenie eurofighterov do Poľska, ktoré je reakciou na žiadosť Varšavy, avizoval nemecký minister obrany Boris Pistorius ešte v januári.



Lietadlá posilnia ochranu vzdušného priestoru na východnom krídle NATO, oznámila poľská armáda. V príspevku na platforme X označila opatrenie za „ďalší príklad spolupráce medzi členmi Aliancie“ a ich skutočného záväzku voči „bezpečnosti strednej a východnej Európy.“



Zmienená 23. taktická letecká základňa sa nachádza východne od mesta Miňsk Mazowiecki. Okrem iného má na starosti monitorovanie vzdušného priestoru nad pobaltskými štátmi.