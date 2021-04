Nemecko vyškrtlo Spojené kráľovstvo zo zoznamu rizikových krajín

Berlín 16. apríla (TASR) - Nemecko v piatok vyškrtlo Britániu a Severné Írsko zo zoznamu rizikových oblastí s veľkým výskytom koronavírusovej nákazy. To znamená, že cestujúci už nebudú musieť ísť pri návrate do karantény. Rozhodnutie začne platiť v nedeľu 18. apríla. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ostrov Man, Normanské ostrovy (v Lamanšskom prielive) a Zámorské územia Spojeného kráľovstva... sa už nepokladajú za rizikovú oblasť," uviedol na svojej webovej stránke nemecký Inštitút Roberta Kocha pre infekčné choroby.



Rozhodnutie o vyškrtnutí zo zoznamu sa týka aj Barbadosu, fínskeho regiónu Pirkanmaa a tiež stredozápadných a juhovýchodných regiónov Írska. S výnimkou malého počtu štátov vrátane Japonska, Izraela a Vietnamu sa väčšina krajín nachádza na rizikovom zozname.



Nemecko v decembri zaradilo Britániu a Severné Írsko do zoznamu krajín, z ktorých mali ľudia zákaz pricestovať, pretože v týchto štátoch sa objavil nový, nákazlivejší variant koronavírusu - odvtedy sa však pandemická situácia zlepšila.



Vláda Spojeného kráľovstva tento týždeň splnila svoj cieľ podať prvú dávku vakcíny proti koronavírusu všetkým ľuďom nad 50 rokov a najzraniteľnejším skupinám skôr, než plánovala. Toto spolu s prísnym lockdownom pomohlo prudko znížiť počty nových prípadov nákazy.



Zároveň Nemecko bojuje s treťou vlnou ochorenia COVID-19, ktorú spôsobilo aj šírenie nákazlivejšieho britského variantu koronavírusu.



Zdravotnícke úrady hlásili za predchádzajúcich 24 hodín takmer 26.000 nových infekcií a 247 úmrtí, takže od začiatku pandémie ich Nemecko zaznamenalo takmer 80.000.



Jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocniciach varovali, že sa nebezpečne blížia k plnej kapacite.



Nemecko podalo prvú dávku očkovacej látky približne 18,5 percentu obyvateľov, úplne je zaočkovaných len 6,4 percenta ľudí, takže ďaleko zaostáva za krajinami ako USA, Izrael a Spojené kráľovstvo.