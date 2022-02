Nemecko vyslalo do Rumunska stíhačky Eurofighter Typhoon

Berlín/Bukurešť 17. februára (TASR) - Vzdušné sily Nemeckej spolkovej republiky (Luftwaffe) vyslali do Rumunska tri stíhacie lietadlá typu Eurofighter Typhoon. Ide o súčasť úsilia o zabezpečenie vzdušného priestoru na juhovýchodnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informovala na základe tlačového vyhlásenia nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr).



Nemecké stroje pristáli na leteckej základni Mihail Kogalniceanu neďaleko rumunského mesta Konstanca, ktoré leží na pobreží Čierneho mora.



"Stíhačky Eurofighter budú z veľkej časti integrované do talianskeho kontingentu. Na mieste je už okolo 60 vojakov zo 74. perute taktického letectva (Taktisches Luftwaffengeschwader 74)," uviedol Bundeswehr na svojej internetovej stránke.



Tento typ spolupráce by mal umožniť rýchle zabezpečenie protivzdušnej obrany. Plne vyzbrojené nemecké stíhačky budú vykonávať ochranné lety spoločne s talianskymi kolegami.



Spojenci v rámci NATO posilňujú východné krídlo Aliancie v reakcii na hromadenie ruských vojakov a ťažkej techniky v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Západ to považuje za prípravu na potenciálnu inváziu na Ukrajinu, čo Moskva odmieta a označuje to ako "hystériu" vyvolanú západnými krajinami.