Nemecko vyslalo lietadlo po uviaznutých turistov v Nepále

Káthmandu 27. marca (TASR) - Evakuačný let zorganizovaný nemeckou vládou vyzdvihol v piatok stovky turistov, ktorí uviazli v Nepále. V tejto himalájskej krajine majú obyvatelia úplne obmedzený pohyb, pripomína agentúra AP.



Let spoločnosti Qatar Airways vzlietol s 305 ľuďmi na palube, uviedol jeden z predstaviteľov medzinárodného letiska v Káthmandu. Podľa imigračného úradu väčšinu pasažierov tvoria občania Nemecka alebo osoby, ktoré majú spojenie s touto krajinou. Letisko Tribhuvan otvorili len pre tento let.



Nepál, kde sa nachádzajú najvyššie hory a turistické trasy, je počas jarnej sezóny pre turistov populárny, keďže počasie praje lezeniu.



Až do 10.000 turistov zrejme uviazlo v Nepále, odkedy vláda tento týždeň nariadila obyvateľom úplné obmedzenie pohybu, v dôsledku čoho sa pozastavili všetky lety a cestná doprava s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. Podniky a vládne úrady sú taktiež zavreté.



V Nepále zatiaľ potvrdili len tri prípady nákazy koronavírusom. Jedna osoba sa už zotavila, dodáva AP.