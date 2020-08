Nemecko vyslalo po Navaľného lietadlo záchrannej služby

Berlín 21. augusta (TASR) – Nemecko vyslalo v piatok do ruského mesta Omsk záchranárske lietadlo, ktoré má vyzdvihnúť ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. Ten bojuje o život v omskej nemocnici a je podozrenie, že ho otrávili. Informovala o tom agentúra AFP.



Lietadlo zdravotníckej služby odštartovalo z bavorského mesta Norimberg o 03.11 h, uviedol denník Bild. Predstaviteľ jednej z nemeckých mimovládnych organizácií ešte predtým pre AFP povedal, že Navaľného je pripravená prijať renomovaná berlínska nemocnica Charité.



Navaľnyj pocítil vo štvrtok nevoľnosť počas letu zo sibírskeho mesta Tomsk do Moskvy a neskôr stratil vedomie. Lietadlo núdzovo pristálo v Omsku a politika následne previezli do miestnej nemocnice.



Podľa jeho hovorkyne Kiry Jarmyšovej bol Navaľnyj pravdepodobne otrávený neznámou toxickou látkou, ktorá bola primiešaná v šálke čaju. Navaľnyj tento čaj pil na letisku pred odletom a podľa Jarmyšovej to bolo jediné, čo ráno vypil.



Navaľnyj je ostrým kritikom súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti bol viackrát zadržaný. Takisto bol terčom opakovaných vyhrážok.