Nemecko vyslalo vojenské lietadlá na cvičenia v Austrálii

Singapur 16. augusta (TASR) – Skupina stíhačiek nemeckých vzdušných síl pristála v utorok v Singapure v rámci pokusu preletieť približne 12.800 kilometrov z domovskej základne do juhovýchodnej Ázie za 24 hodín. Informovala o tom agentúra AP.



Cvičenie prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi a ich spojencami v súvislosti s Taiwanom a demonštruje schopnosť európskej krajiny rýchlo presunúť vzdušnú silu do regiónu.



Európska únia predstavila vlani stratégiu posilnenia ekonomických, politických a obranných vzťahov v indotichomorskom regióne. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová novinárom povedala, že hoci je v súčasnosti prioritou vojna na Ukrajine, misia nemeckých lietadiel podčiarkuje, že na Áziu sa nezabudlo.



"Sme na strane všetkých tých, ktorí zastávajú naše hodnoty, ako sú demokracia, sloboda a bezpečnosť, a chceme tiež prispieť," uviedla podľa agentúry DPA pri pondelkovom štarte lietadiel z nemeckého Neuburgu.



Súčasťou novej stratégie EÚ pre Indopacifik je zvýšenie námornej bezpečnosti a zaistenie bezpečnej plavby námornými trasami. Do regiónu tento rok na manévre vyslali lode viaceré európske krajiny. Oblasť je väčšou prioritou aj pre USA, Britániu a ďalšie štáty v čase, keď sa tam Čína stáva čoraz asertívnejšou, približuje AP.



Nemecko do regiónu poslalo svoju prvú vojenskú loď za takmer dve desaťročia, fregatu Bayern, ktorá tento rok ukončila svoju sedemmesačnú misiu. Zúčastnila sa na cvičeniach so spojencami ako Austrália, Singapur, Japonsko a USA, pričom jej odmietli zakotvenie v Číne.



Šesť viacúčelových stíhacích lietadiel Eurofighter z Nemecka na súčasnej misii sprevádzajú štyri prepravné a tri tankovacie lietadlá. Zo Singapuru odletia na vojenské cvičenia do Austrálie.



Na trojtýždňových cvičeniach Pitch Black sa v austrálskom Severnom teritóriu 19. augusta až 8. septembra zúčastní 2500 vojakov a 100 lietadiel z rôznych častí sveta. Okrem Nemecka tam svoje jednotky vysielajú Francúzsko, Británia, Holandsko, USA, Nový Zéland, Južná Kórea, Spojené arabské emiráty, India, Japonsko, Thajsko i ďalšie krajiny.



Po cvičeniach v Austrálii sa nemecké lietadlá na ceste domov zastavia v Japonsku a Južnej Kórei.