Nemecko vyšle do Litvy ďalších 350 vojakov, posilnia krídlo NATO

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecko vyšle do Litvy ďalších 350 vojakov, aby tam posilnili východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Oznámila to v pondelok nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Správa prišla v čase obáv z možnej ruskej invázie na Ukrajinu, približuje agentúra AFP.



V Litve je aktuálne asi 500 nemeckých vojakov pôsobiacich v rámci síl NATO. Lambrechtová priblížila, že ďalších 350 vojakov sa k nim pridá "v najbližších dňoch".



Nemecko podľa jej slov chcelo posilnením "svojho príspevku na východnom krídle NATO" vyslať spojencom v Aliancii jasný signál svojho "odhodlania", respektíve odkázať im, že na Nemecko "môžu spoľahnúť". V Litve tak bude pôsobiť druhý najväčší kontingent nemeckých vojakov (po Mali), približuje AFP.



Vyslanie ďalších nemeckých vojakov označil litovský minister obrany Arvydas Anušauskas za "dôležitú známku pozornosti venovanej" regiónu Pobaltia.



"Ak si (ruský prezident Vladimir) Putin myslel, že Alianciu rozdelí dávaním ultimát, tak toto rozhodnutie (Nemecka) ukazuje, že NATO zostáva organizáciou založenou na solidarite," uviedol. "Toto je adekvátna reakcia na správanie Ruska pri jeho hraniciach s Ukrajinou a v Bielorusku. Takúto koncentráciu vojsk sme nezaznamenali počas celého post-sovietskeho obdobia," dodal.



Litovská armáda v pondelok tiež informovala, že pred nadchádzajúcimi vojenskými cvičeniami v Bielorusku, na ktorých sa majú zúčastniť aj ruskí vojaci, zvýšila svoju pripravenosť. Šéf litovských obranných síl Valdemaras Rupšys agentúre AFP povedal, že Vilnius k takémuto kroku pristúpil, aby mohol adekvátne zareagovať, ak by v situácii došlo k "zmene" alebo ak by bol vystavený hrozbe.



Litovskí predstavitelia varujú, že tisícky ruských vojakov, ktorí sa v susednom Bielorusku majú zúčastniť na vojenských cvičeniach, by v tejto krajine mohli zostať aj po skončení manévrov.



Nemecko sa nedávno stalo terčom kritiky pre svoje rozhodnutie, nedodávať Ukrajine zbrane - napriek opätovným žiadostiam z jej strany. Za následné oznámenie, že Ukrajine namiesto toho dodá 5000 vojenských prilieb, si taktiež vyslúžilo značný výsmech, pripomína AFP.