Nemecko vyšle mínolovku pre prípadnú misiu v Hormuzskom prielive
Nemecké námorníctvo sa podľa hovorkyne chystá svoje plavidlo Fulda vyslať do Stredozemného mora už v najbližších dňoch.
Berlín 25. apríla (TASR) - Nemecko čoskoro vyšle plavidlo určené na vyhľadávanie a zneškodňovanie mín do Stredozemného mora. Mínolovka by sa mohla neskôr - po skončení vojny medzi USA a Iránom - zúčastniť na možnej misii v Hormuzskom prielive. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedla hovorkyňa nemeckého ministerstva obrany, informuje TASR.
Niekoľko krajín avizovalo, že sú pripravené podieľať na operácii s cieľom zabezpečiť Hormuzský prieliv. Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že spolu s Iránom pokračujú v odmínovaní tejto strategickej vodnej cesty. Teherán to ale nepotvrdil.
Nemecké námorníctvo sa podľa hovorkyne chystá svoje plavidlo Fulda vyslať do Stredozemného mora už v najbližších dňoch. Cieľom je „významne a viditeľne prispieť k medzinárodnej koalícii, ktorá sa snaží chrániť slobodu plavby v Hormuzskom prielive“, uviedla.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že nariadil americkému námorníctvu zničiť lode, ktoré v Hormuzskom prielive kladú míny. Americké mínolovky podľa jeho slov úžinu v súčasnosti „čistia“.
Na nemeckej mínolovke bude slúžiť posádka v počte približne 45 členov. K akémukoľvek nasadeniu v Hormuzskom prielive ale podľa Berlína dôjde až po trvalom ukončení bojov na Blízkom východe a po schválení dolnou komorou nemeckého parlamentu, Bundestagom.
Plánované vyslanie podľa médií potvrdil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Plavidlo sa podľa neho presunie do Stredozemného mora v predstihu, aby bolo pripravené na okamžité nasadenie do prielivu hneď po schválení mandátu parlamentom.
O prípadnom ukončení regionálnej vojny, ktorú spustili 28. februára americké a izraelské údery na Irán, by mali tento víkend v Pakistane rokovať americkí a iránski predstavitelia. Obe strany vyslali do Islamabadu svojich vyjednávačov. Či sa rokovania napokon uskutočnia, je však naďalej otázne.
Niekoľko krajín avizovalo, že sú pripravené podieľať na operácii s cieľom zabezpečiť Hormuzský prieliv. Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že spolu s Iránom pokračujú v odmínovaní tejto strategickej vodnej cesty. Teherán to ale nepotvrdil.
Nemecké námorníctvo sa podľa hovorkyne chystá svoje plavidlo Fulda vyslať do Stredozemného mora už v najbližších dňoch. Cieľom je „významne a viditeľne prispieť k medzinárodnej koalícii, ktorá sa snaží chrániť slobodu plavby v Hormuzskom prielive“, uviedla.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že nariadil americkému námorníctvu zničiť lode, ktoré v Hormuzskom prielive kladú míny. Americké mínolovky podľa jeho slov úžinu v súčasnosti „čistia“.
Na nemeckej mínolovke bude slúžiť posádka v počte približne 45 členov. K akémukoľvek nasadeniu v Hormuzskom prielive ale podľa Berlína dôjde až po trvalom ukončení bojov na Blízkom východe a po schválení dolnou komorou nemeckého parlamentu, Bundestagom.
Plánované vyslanie podľa médií potvrdil nemecký minister obrany Boris Pistorius. Plavidlo sa podľa neho presunie do Stredozemného mora v predstihu, aby bolo pripravené na okamžité nasadenie do prielivu hneď po schválení mandátu parlamentom.
O prípadnom ukončení regionálnej vojny, ktorú spustili 28. februára americké a izraelské údery na Irán, by mali tento víkend v Pakistane rokovať americkí a iránski predstavitelia. Obe strany vyslali do Islamabadu svojich vyjednávačov. Či sa rokovania napokon uskutočnia, je však naďalej otázne.