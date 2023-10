Nemecko vyšle v apríli do Kosova 150 vojakov

Berlín 6. októbra (TASR) - Nemecko vyšle v apríli 2024 do Kosova približne 150 svojich vojakov. Oznámil to v piatok v Berlíne hovorca ministerstva obrany, čím potvrdil skoršiu správy týždenníka Der Spiegel. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



K avizovanému nasadeniu Bundeswehru prichádza po nedávnom ozbrojenom útoku, pri ktorom 24. septembra na severe Kosova zabili kosovského policajta a následne niekoľko ozbrojencov. Kosovská vláda obvinila Belehrad, že k útoku došlo s jeho podporou. Incident vyvolal obavy z eskalácie napätia v regióne.



Nemeckí vojaci posilnia v Kosove príslušníkov tamojšej mierovej misie KFOR pod vedením NATO. Vojaci Bundeswehru vystriedajú v Kosove rakúsku jednotku, ktorá tam aktuálne pôsobí. Viedeň v tomto smere požiadala Berlín pred časom o pomoc.



Británia minulý týždeň oznámila, že vyšle do Kosova okolo 600 vojakov na posilnenie KFOR. Rumunsko v utorok informovalo, že taktiež posiela asi 100 vojakov na posilnenie tejto misie.



KFOR celkovo posilnila svoje sily v Kosove na 4500 vojakov už po májových násilných potýčkach, pri ktorých utrpelo zranenia vyše 90 príslušníkov mierovej misie.