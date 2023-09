Nemecko vyšle v novembri do Pobaltia dve stíhačky Eurofighter

Riga 29. septembra (TASR) - Nemecké vzdušné sily sa budú koncom tohto roka opäť podieľať na ochrane východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO). V novembri do Pobaltia vyšlú dve stíhačky Eurofighter. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Nemeckí piloti spolu so španielskymi kolegami budú monitorovať vzdušný priestor Estónska, Lotyšska a Litvy, ktoré susedia s Ruskom. Tieto krajiny nedisponujú vlastnými stíhacími lietadlami a sú odkázané na pomoc od NATO.



V budúcom roku sa nemecké vojenské letectvo znovu vráti do pobaltských krajín, ktoré bude chrániť od marca do novembra. Vzhľadom na renováciu estónskej leteckej základne Ämari sa očakáva, že sa ochrana vzdušného priestoru Pobaltia bude dočasne vykonávať z Lotyšska. Nemecko tam svoje jednotky vyšle už v polovici januára v súvislosti s prípravou misie.



Od marca do júla 2024 umiestnia nemecké vzdušné sily na Ämari aj radarové zariadenie. Do strediska Karmelava v Litve zároveň vyšlú výcvikový personál.



Koncom novembra taktiež umiestnia tri stíhačky Eurofighter aj do Rumunska ako súčasť misie posilnenia ochrany juhu. Nemecké sily budú paralelne pokračovať v ochrane vzdušného priestoru Slovenska. Túto úlohu prevzali v septembri.