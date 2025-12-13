< sekcia Zahraničie
Nemecko vyšle vojakov na posilnenie poľských hraníc
Nemecko je po USA druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine a Kyjevu poskytlo obrovské množstvo vybavenia.
Autor TASR
Berlín 13. decembra (TASR) - Nemecko oznámilo, že pošle skupinu vojakov do Poľska, aby pomohli s projektom opevnenia východných hraníc krajiny, keďže narastajú obavy z hrozby zo strany Ruska. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy tlačovej agentúry AFP.
Poľsko, ktoré je silným podporovateľom Ukrajiny v jej boji proti Moskve, oznámilo v máji minulého roka plány na posilnenie dlhého úseku svojich hraníc, ktorý zahŕňa Bielorusko a ruskú exklávu, Kaliningradskú oblasť.
Hlavnou úlohou nemeckých vojakov v Poľsku budú „inžinierske činnosti“, uviedol v piatok hovorca ministerstva obrany v Berlíne. To by mohlo zahŕňať „výstavbu opevnení, kopanie zákopov, kladenie ostnatého drôtu alebo stavbu tankových bariér“, dodal.
„Podpora poskytovaná nemeckými vojakmi v rámci (operácie) sa obmedzuje na tieto technické činnosti,“ vyhlásil hovorca. Neuviedol však presný počet zapojených vojakov, povedal len, že to bude „dvojciferné číslo stredného rozsahu“.
Očakáva sa, že sa na projekte budú podieľať od druhého štvrťroka 2026 do konca roka 2027. Hovorca zdôraznil, že na nasadenie vojakov nie je potrebný súhlas parlamentu, pretože „vojakom nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo vojnového konfliktu“.
Okrem určitých výnimočných prípadov musí nemecký parlament schváliť nasadenie ozbrojených síl krajiny v zahraničí.
Od úplnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 Varšava pevne podporuje Kyjev a je tranzitnou trasou pre zbrane dodávané západnými spojencami Ukrajiny. Varšava tiež zmodernizovala svoju armádu a zvýšila výdavky na obranu.
Nemecko je po USA druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine a Kyjevu poskytlo obrovské množstvo vybavenia, od systémov protivzdušnej obrany až po obrnené vozidlá.
Poľsko, ktoré je silným podporovateľom Ukrajiny v jej boji proti Moskve, oznámilo v máji minulého roka plány na posilnenie dlhého úseku svojich hraníc, ktorý zahŕňa Bielorusko a ruskú exklávu, Kaliningradskú oblasť.
Hlavnou úlohou nemeckých vojakov v Poľsku budú „inžinierske činnosti“, uviedol v piatok hovorca ministerstva obrany v Berlíne. To by mohlo zahŕňať „výstavbu opevnení, kopanie zákopov, kladenie ostnatého drôtu alebo stavbu tankových bariér“, dodal.
„Podpora poskytovaná nemeckými vojakmi v rámci (operácie) sa obmedzuje na tieto technické činnosti,“ vyhlásil hovorca. Neuviedol však presný počet zapojených vojakov, povedal len, že to bude „dvojciferné číslo stredného rozsahu“.
Očakáva sa, že sa na projekte budú podieľať od druhého štvrťroka 2026 do konca roka 2027. Hovorca zdôraznil, že na nasadenie vojakov nie je potrebný súhlas parlamentu, pretože „vojakom nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo vojnového konfliktu“.
Okrem určitých výnimočných prípadov musí nemecký parlament schváliť nasadenie ozbrojených síl krajiny v zahraničí.
Od úplnej invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 Varšava pevne podporuje Kyjev a je tranzitnou trasou pre zbrane dodávané západnými spojencami Ukrajiny. Varšava tiež zmodernizovala svoju armádu a zvýšila výdavky na obranu.
Nemecko je po USA druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine a Kyjevu poskytlo obrovské množstvo vybavenia, od systémov protivzdušnej obrany až po obrnené vozidlá.