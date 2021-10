Rádioaktívny odpad bude v Nemecku natrvalo uložený najskôr v roku 2080

Mníchov 18. októbra (TASR) – Vysoko rádioaktívny odpad zostane uložený v nemeckých jadrových elektrárňach ešte najmenej 50 rokov, a to pre nedostatok skladov na jeho trvalé uloženie. Uviedol to predseda komisie zaoberajúcej sa konečnými riešeniami skladovania tohto odpadu Michael Sailer. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Sailer spresnil, že uloženie odpadu v trvalom skladisku by mohlo byť ukončené zhruba v roku 2080. Posledná jadrová elektráreň v Nemecku by sa mala z prevádzky odstaviť koncom budúceho roka.



To znamená, že prevádzková životnosť 16 dočasných skladov rádioaktívneho odpadu by bola značne predĺžená, uviedol Sailer.



Po zrušení plánov na skladovanie tohto odpadu v bývalej soľnej bani Gorleben v spolkovej krajine Dolné Sasko stanovil nemecký parlament rok 2031 ako termín na nájdenie novej lokality, pripomína DPA.



„Potom budú nasledovať procedúry na získanie povolení a výstavba. To bude podľa odhadov trvať zhruba 20 rokov - a budeme v roku 2050," upozornil Sailer.



Zároveň zdôraznil, že v Nemecku existuje 16 dočasných skladov, kde je uložený vysoko rádioaktívny odpad, pričom „prevádzková životnosť väčšiny z nich sa končí v rokoch 2045-46".



Presunutie kontajnerov s odpadom z dočasných skladov do trvalého by podľa primeraných odhadov mohlo trvať približne 30 rokov. „To znamená, že trvalé uskladnenie sa uskutoční od roku 2050 do roku 2080," dodal Sailer.



Príslušná legislatíva stanovuje, že obyvatelia aj životné prostredie musia by pred žiarením z miesta trvalého skladu odpadu chránení na milión rokov, píše DPA.