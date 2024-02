Vývoz plastového odpadu z Nemecka do Ázie prudko vzrástol

Berlín 14. februára (TASR) - Vývoz plastového odpadu z Nemecka do Ázie, ktorý kritizujú organizácie na ochranu životného prostredia, vlani medziročne stúpol o takmer 50 percent. Pre agentúru DPA to uviedla spoločnosť BDE zaoberajúca sa odpadovým hospodárstvom, píše TASR.



Podľa údajov BDE sa z Nemecka do ázijských krajín vrátane Malajzie, Indonézie či Vietnamu vyviezlo v roku 2023 približne 158.000 ton odpadu, čo je o 51.000 ton viac ako v roku 2022.



Agentúra DPA píše, že v Nemecku sa každoročne recykluje viac ako šesť miliónov ton plastov. Časť z nich sa potom exportuje do zahraničia, avšak nie ako odpad, ale ako surovina určená na ďalšie spracovanie, napríklad na výrobu textilu, stĺpikov či lavičiek.



Firmy podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva argumentujú, že vývoz určitého množstva plastového odpadu je bežnou súčasťou globalizácie a že uspokojuje dopyt po takýchto surovinách v iných oblastiach sveta.



Environmentálne skupiny na druhej strane poukazujú na to, že chudobnejších krajinách sa uplatňujú miernejšie predpisy a kontroly, takže časť takto vyvezených plastov napokon skončí ako odpad. Organizácia Greenpeace preto vyzýva na zastavenie vývozu plastového odpadu.