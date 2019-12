Vývoz zbraní schválených nemeckou vládou prudko vzrástol

Berlín 27. decembra (TASR) - Po trojročnom poklese dosiahol vývoz zbraní schválený nemeckou vládou v roku 2019 nový rekord. Vyplýva to z odpovedí ministerstva hospodárstva na otázky dvoch poslancov Spolkového snemu zo strany Ľavica (Die Linke), resp. Zelených, ktoré má k dispozícii agentúra DPA.



Do 15. decembra schválila spolková vláda vývoz zbraní v hodnote 7,95 miliardy eur, čo je najvyššia suma od roku 2015 (7,86 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2018 to predstavuje nárast o 65 percent.



Najrozsiahlejší vývoz zbraní v hodnote 1,77 miliardy eur smeroval do Maďarska. V rebríčku nasledujú Alžírsko (843 miliónov eur), Egypt (802 miliónov eur) a USA (651 miliónov eur).



Minister hospodárstva Peter Altmaier (CDU) zdôvodnil opätovný nárast vývozu zbraní dlhou patovou situáciou pri formovaní vlády po voľbách v roku 2017, ktorá spôsobila prerušenie schvaľovacieho procesu.



Podiel kontroverzného exportu do takzvaných tretích krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ani NATO alebo sú braté rovnako — napríklad Austrália —, sa v tomto roku znížil z 52,9 na 44,2 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Absolútna hodnota vývozu sa však zvýšila o takmer jednu miliardu eur. Medzi desiatimi najväčšími kupujúcimi je päť takýchto krajín.



"Tieto dramatické čísla ukazujú, že celý systém kontroly vývozu jednoducho nefunguje," uviedol Sevim Dagdelen, odborník na zahraničnú politiku strany Ľavica.