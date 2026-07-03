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Nemecko významne investuje do armády, pripomenul Merz Trumpovi
Berlín podľa kancelára berie ruskú hrozbu mimoriadne vážne a do roku 2029 chce vynakladať na obranu 3,5 percenta svojho HDP na základe dohody členských štátov NATO z minuloročného summitu v Haagu.
Autor TASR
Berlín 3. júla (TASR) - Nemecko podľa kancelára Friedricha Merza významne investuje do svojich ozbrojených síl. Reagoval na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opätovne kritizoval ostatné členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) za nedostatočné investície do vlastnej obrany. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Retuers.
„Je smiešne, že USA pokračujú v tejto jednostrannej ceste, keď vzťah nie je recipročný,“ posťažoval sa Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social. V inom príspevku uviedol, že výdavky Nemecka v rokoch 2014–2025 boli „oveľa nižšie“ ako výdavky USA alebo iných spojencov v NATO.
Merz v piatok pripomenul, že investície Nemecka výrazne rastú. „Nemecko zdvojnásobí svoj obranný rozpočet v priebehu štyroch rokov. Ide o najväčšie úsilie, aké sme kedy vynaložili na posilnenie našich obranných schopností. V tomto ohľade nemáme dôvod sa pred nikým hanbiť,“ povedal Merz novinárom. „Toto vyhlasujeme so všetkou náležitou skromnosťou a robíme tak ako najväčší členský štát Európskej únie, ktorý nesie zodpovednosť v rámci Európy,“ pripomenul.
Berlín podľa kancelára berie ruskú hrozbu mimoriadne vážne a do roku 2029 chce vynakladať na obranu 3,5 percenta svojho HDP na základe dohody členských štátov NATO z minuloročného summitu v Haagu.
„Je smiešne, že USA pokračujú v tejto jednostrannej ceste, keď vzťah nie je recipročný,“ posťažoval sa Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social. V inom príspevku uviedol, že výdavky Nemecka v rokoch 2014–2025 boli „oveľa nižšie“ ako výdavky USA alebo iných spojencov v NATO.
Merz v piatok pripomenul, že investície Nemecka výrazne rastú. „Nemecko zdvojnásobí svoj obranný rozpočet v priebehu štyroch rokov. Ide o najväčšie úsilie, aké sme kedy vynaložili na posilnenie našich obranných schopností. V tomto ohľade nemáme dôvod sa pred nikým hanbiť,“ povedal Merz novinárom. „Toto vyhlasujeme so všetkou náležitou skromnosťou a robíme tak ako najväčší členský štát Európskej únie, ktorý nesie zodpovednosť v rámci Európy,“ pripomenul.
Berlín podľa kancelára berie ruskú hrozbu mimoriadne vážne a do roku 2029 chce vynakladať na obranu 3,5 percenta svojho HDP na základe dohody členských štátov NATO z minuloročného summitu v Haagu.