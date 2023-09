Nemecko vyzvalo Azerbajdžan, aby pustil do Karabachu pozorovateľov

Berlín 27. septembra (TASR) — Nemecko vyvíja tlak na Azerbajdžan, aby povolil vstup nezávislých pozorovateľov do Náhorného Karabachu. Dokázal by tým, že so zabezpečením ochrany etnických Arménov, ktorí v tomto regióne žijú, to myslí vážne. Uviedla to v stredu šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková, informuje agentúra AFP.



"Spoločne s našimi partnermi pracujeme na čo najskoršom vyslaní pozorovateľov," uviedla nemecká ministerka zahraničných vecí.



Jerevan tvrdí, že takmer štvrtina obyvateľov odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach ušla do Arménska po minulotýždňovej bleskovej vojenskej operácii, ktorou Azerbajdžan získal nad oblasťou kontrolu.



Baerbocková zdôraznila, že obyvatelia Náhorného Karabachu "musia mať možnosť zostať vo svojich domovoch a vo svojej vlasti" a žiť tam v mieri a dôstojne. Tisíce ľudí sa však podľa nej tak veľmi boja o svoje životy, že nevidia iné východisko, ako ujsť do Arménska.



Šéfka nemeckej diplomacie pripomenula, že niekoľkomesačná blokáda Náhorného Karabachu zo strany Azerbajdžanu viedla v tomto regióne k závažnému nedostatku potravín, liekov i paliva. Nemecko preto zvýši humanitárnu pomoc, ktorú Náhornému Karabachu poskytuje prostredníctvom Medzinárodného Červeného kríža.



Prevažne kresťanské Arménsko a väčšinovo moslimský Azerbajdžan viedli od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 dve vojny o Náhorný Karabach. Tento región je medzinárodne uznávaný ako súčasť Azerbajdžanu, ale obývajú ho predovšetkým etnickí Arméni.