Nemecko vyzvalo štáty EÚ, aby prijali utečencov z tábora Moria

Berlín 9. septembra (TASR) – Nemecko v stredu vyzvalo členské štáty Európskej únie, aby prijali utečencov z tábora na ostrove Lesbos, ktorý v noci z utorka na stredu zachvátil požiar, píše agentúra AFP.



„S Európskou komisiou a členskými štátmi, ktoré sú ochotné pomôcť, sa musíme rýchlo dohodnúť, ako môžeme Grécku pomôcť," napísal nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas na Twitteri.



„To zahŕňa aj prerozdelenie utečencov medzi tie členské krajiny, ktoré ich budú chcieť prijať," dodal.



Podporu Grékom sľúbila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. „Som hlboko zarmútená udalosťami poslednej noci v utečeneckom tábore Moria v Grécku," napísala na Twitteri. „Našou prioritou je bezpečnosť tých, ktorí zostali bez strechy nad hlavou." Dodala, že do Grécka vyslala podpredsedu Komisie Margaritasa Schinasa.



Nemecko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, pripomína agentúra DPA.



Tábor Moria na Lesbose zachvátilo niekoľko veľkých požiarov, ktorých príčina nebola bezprostredne známa. Grécka tlačová agentúra ANA s odvolaním sa na anonymné zdroje z prostredia polícia informovala, že požiar pravdepodobne vznikol po nepokojoch medzi obyvateľmi, ktorých mali umiestniť do karantény. Na zariadenie minulý týždeň uvalili karanténu po tom, čo sa nákaza novým koronavírusom potvrdila u jedného žiadateľa o azyl.



Vyhlásenie hasičského zboru uvádza, že zatiaľ nedošlo k obetiam na životoch. Viacero ľudí však utrpelo zranenia.



Požiar sa podľa gréckej vlády do rána podarilo z väčšej časti dostať pod kontrolu. Väčšinu ľudí z tábora evakuovali.



Úrad pre civilnú ochranu vyhlásil na ostrove štvormesačný núdzový stav.



Moria je prechodným domovom pre vyše 12 000 ľudí, čo viac ako štvornásobne prevyšuje jeho kapacitu. Stredisko je častým terčom kritiky ľudskoprávnych organizácii, ktoré varujú, že v dôsledku zlých podmienok v zariadení je nemožné dodržiavať bezpečné odstupy a základné hygienické opatrenia.