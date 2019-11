Nemecko vyzvalo Irán, aby rešpektoval demonštrantov

Berlín 18. novembra (TASR) - Nemecká vláda vyzvala v pondelok Irán, aby rešpektoval "legitímne" protesty obyvateľov proti rastúcim cenám pohonných hmôt a aby začal s demonštrantmi rokovať, píše tlačová agentúra AFP.



"Je legitímne a zaslúži si našu úctu, keď ľudia odvážne vznesú svoje ekonomické a politické sťažnosti tak, ako sa to práve deje v Iráne," uviedla hovorkyňa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. "Iránska vláda by mala na súčasné protesty zareagovať a ochotne sa zapojiť do dialógu," dodala Ulrike Demmerová.



Situácia v Iráne sa podľa pondelňajšieho vyhlásenia hovorcu tamojšej vlády po dvoch dňoch násilností pomaly upokojuje. Situácia je už "pokojnejšia", na niektorých miestach sú ešte "menšie problémy", ktoré sa však podľa neho podarí v najbližších dňoch vyriešiť.



Irán odsúdil Spojené štáty za ich podporu "násilníkov". Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne takto zareagovalo na vyhlásenie amerického šéfa diplomacie Mikea Pompea, ktorý "vyjadril podporu... skupine výtržníkov v niektorých iránskych mestách", a zároveň odsúdilo "takýto typ podpory a výrokov".



Protesty v Iráne vypukli v piatok po oznámení o zvýšení cien benzínu o 50 percent a zavedení prídelového systému. Vláda vyhlásila, že pomocou týchto opatrení chce pomôcť občanom, ktorí sa ocitli vo finančných problémoch v čase ekonomickej krízy.



Rozhnevaní protestujúci zablokovali vo väčších iránskych mestách dopravu a príležitostne sa dostávali aj do potýčok s políciou.