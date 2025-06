Nemecko vyzvalo Irán na obnovenie jadrových rokovaní

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu vyzval Irán na obnovenie rokovaní o nukleárnom programe Teheránu, zatiaľ čo pokračuje ozbrojený konflikt medzi Izraelom a Iránskou islamskou republikou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Wadephul uviedol, že svoj odkaz doručil iránskemu ministrovi zahraničných vecí v pondelok v telefonickom rozhovore, na ktorom sa zúčastnili aj rezortní kolegovia z Francúzska a Británie a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. „My, štáty E3, sme naďalej pripravení rokovať o riešení,“ povedal Wadephul s odkazom zoskupenie Británie, Francúzska a Nemecka.



„Irán musí teraz naliehavo konať,“ zdôraznil nemecký minister a vyzval ho na prijatie „preukázateľných opatrení na budovanie dôvery“. Wadephul ako príklad uviedol, že by sa vláda Teheránu mohla zaviazať k tomu, že sa nebude pokúšať získať jadrové zbrane.



„Nikdy nie je neskoro prísť za rokovací stôl, ak prichádzate s čestnými úmyslami,“ povedal nemecký politik na tlačovej konferencii s jordánskym ministrom zahraničných vecí.



Izrael v piatok zaútočil na Irán a zasiahol približne 100 cieľov vrátane jadrových zariadení a vojenských veliteľských centier. Irán v reakcii na to spustil odvetné útoky. Spor krajín sa zintenzívnil krátko pred plánovaním stretnutím Spojených štátov a Iránu v Ománe, aby pokračovali v jadrových rokovaniach, ktoré vedú už od apríla. Schôdzka sa zrušila a Irán ju označil za „zbytočnú“, kým konflikt pokračuje.



Teherán trvá na tom, že jeho jadrové aktivity slúžia iba na mierové účely, ale západní spojenci sa obávajú, že sú zamerané na vývoj atómových zbraní.