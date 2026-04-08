Nemecko vyzvalo Izrael, aby zmiernil ofenzívu v Libanone na sebaobranu
Izrael opätovne nariadil evakuáciu oblastí v tejto krajine, pričom uviedol, že boj pokračuje.
Autor TASR
Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecko v stredu vyzvalo Izrael, aby zmiernil svoju ofenzívu v Libanone na „sebaobranu“. Izraelská vláda trvá na tom, že dohoda o dvojtýždňovom prímerí, s ktorým súhlasili Irán, Spojené štáty a ich spojenci, sa nevzťahuje na Libanon, kde pokračuje vo svojej pozemnej operácii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí uviedol, že minister Johann Wadephul je v kontakte so šéfom izraelskej diplomacie Gideonom Saarom a dodal, že Izrael by mal v Libanone „konať len v súlade so svojím právom na sebaobranu“.
Na otázku, či to znamená, že Tel Aviv by mohol dlhodobo obsadiť časť južného Libanonu, hovorca odpovedal, že spôsob, akým by mal uplatniť svoje právo na sebaobranu, „sa dá posudzovať rôzne“.
„Je na Izraeli, aby ukázal, že koná v súlade s príslušným zákonom,“ konštatoval.
Militantné hnutie Hizballáh 2. marca vystrelilo rakety na Izrael, pričom tak urobilo v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího. Tel Aviv následne začal s každodennými náletmi na Libanon a nasadil svoje pozemné jednotky na juhu krajiny, kde plánuje vytvoriť bezpečnostnú zónu.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v noci potvrdil uzavretie prímeria medzi USA, ich spojencami a Iránom na dva týždne s tým, že pokoj zbraní platí „všade“ vrátane Libanonu.
To však následne poprel izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý povedal, že dohoda sa nevzťahuje na Libanon.
Hizballáh v stredu tiež vyzval vysídlených ľudí, aby sa nevracali do svojich domovov na juhu krajiny a viacerých predmestiach Bejrútu, kým nie je v Libanone oficiálne oznámené prímerie. Skupina zároveň uviedla, že sa nachádza „na prahu veľkého a historického víťazstva“.
