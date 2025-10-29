< sekcia Zahraničie
Nemecko vyzvalo Izrael na vojenskú zdržanlivosť v Pásme Gazy
Izrael v noci na stredu vykonal desiatky náletov na ciele Hamasu v reakcii na smrť svojho vojaka, z ktorej viní militantné hnutie.
Autor TASR
Berlín 29. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu vyjadril „hlboké znepokojenie“ po útokoch Izraela na Pásmo Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vyzývame Izrael, aby prejavil vojenskú zdržanlivosť, aby sa zabránilo ďalšiemu utrpeniu,“ uviedol Wadephul v stanovisku ministerstva. Úrad civilnej obrany v Gaze informoval, že pri útokoch zahynulo viac ako 100 ľudí vrátane najmenej 35 detí, čo potvrdila aj AFP na základe údajov z piatich nemocníc v palestínskej enkláve.
Izrael v noci na stredu vykonal desiatky náletov na ciele Hamasu v reakcii na smrť svojho vojaka, z ktorej viní militantné hnutie. Hamas obvinenia odmieta. V stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) izraelská armáda následne oznámila, že bude opäť uplatňovať prímerie. Americký prezident Donald Trump, ktorý pomohol so sprostredkovaním prímeria, vyhlásil, že nič nesmie ohroziť jeho dodržiavanie. Zároveň ale podporil právo Izraela na odvetu, pokiaľ bude napadnutý.
Wadephul vyzval aj hnutie Hamas, aby splnilo svoju časť dohody, zložilo zbrane a všetky pozostatky zosnulých rukojemníkov odovzdalo Izraelu. „Po dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom je tu nádej na trvalý mier, o ktorý sa musíme naďalej usilovať,“ zdôraznil.
Šéf nemeckej diplomacie čoskoro navštívi Jordánsko a následne aj Libanon a Bahrajn. „Počas mojej cesty na Blízky východ mám v pláne rokovať s našimi partnermi o tom, kde a ako konkrétne môže Nemecko podporiť ďalšie kroky,“ dodal.
