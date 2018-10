Nemecko vyzvalo Macedónsko, aby presadzovalo dohodu o zmene názvu

Seibert tvrdí, že požadovaná 50-percentná účasť, ktorú podporovatelia dohody v hlasovaní nedosiahli, bola veľmi vysoká, pretože registre voličov zahŕňali aj ľudí, ktorí už dávno krajinu opustili.

Berlín 2. októbra (TASR) - Nemecko sa pridalo k hlasom, ktoré vyzývajú Macedónsko, aby vyvíjalo tlak na uplatnenie dohody o zmene názvu krajiny, ktorú uzavrelo s Gréckom. Uviedol to v utorok hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert, podľa ktorého sa Macedónsko týmto krokom priblíži k užším vzťahom s NATO a EÚ.



Podľa Seiberta sa nesmierna podpora nedeľňajšieho referenda stala "základom" na to, aby sa v tejto súvislosti podnikli kroky, hoci voličská účasť bola nízka.



Seibert ďalej povedal, že je dôležité, aby sa pokračovalo v presadzovaní uplatnenia spomínanej dohody. Podľa neho dohoda ponúka Macedóncom "historickú" šancu na odstránenie prekážok brániacich tejto balkánskej krajine vo vstupe do NATO a EÚ.



Seibert tvrdí, že požadovaná 50-percentná účasť, ktorú podporovatelia dohody v hlasovaní nedosiahli, bola "veľmi vysoká", pretože registre voličov zahŕňali aj mnoho ľudí, ktorí už dávno krajinu opustili.



Stanovisko Nemecka je reakciou na výsledky nedeľňajšieho konzultačného referenda v Macedónsku. Drvivá väčšina hlasujúcich v ňom podporila plán na ústavné zmeny, ktoré umožnia premenovať krajinu, oficiálne uvádzanú pod názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, na Republika Severné Macedónsko.



Napriek tomu, že bola účasť na referende len 36,8 percenta všetkých oprávnených voličov, označuje premiér Zoran Zaev referendum za úspech a informoval, že sa budúci týždeň pokúsi získať pre ústavné zmeny potrebnú dvojtretinovú väčšinu v 120-člennom parlamente. Opozícia vníma referendum ako jasné zlyhanie.