Nemecko vyzvalo Maďarsko a Poľsko na odblokovanie patovej situácie

Brusel 8. decembra (TASR) - Nemecko, ktoré do konca decembra predsedá Rade EÚ, v utorok vyzvalo na "rýchle odblokovanie" plánu obnovy a odolnosti Európskej únie, ktorý má pomôcť ekonomickému oživeniu Európy po koronakríze. Zablokovanie sedemročného rozpočtu EÚ zo strany Poľska a Maďarska zároveň označilo za "nezodpovedné". Píše o tom tlačová agentúra AFP.



Pozíciu Nemecka v utorok doobeda, pred videokonferenciou Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, potvrdil nemecký minister pre záležitosti EÚ Michael Roth. Diplomati rokujúci prostredníctvom tohto formátu pravidelne pripravujú podklady pre zasadnutia Európskej rady. Roth v tejto súvislosti upozornil, že EÚ na tohtotýždňovom summite šéfov štátov a vlád (10.-11.12.) očakáva buď dohodu, alebo "jasné signály" od krajín blokujúcich rozpočet, že sú ochotné uzavrieť dohodu.



"Sociálne a ekonomické dôsledky krízy sú každým dňom viditeľnejšie. Bolo by nezodpovedné odďaľovať ďalšiu podstatnú podporu pre našich občanov. Musíme rýchlo odblokovať finančnú podporu, ktorá je pre členské štáty veľmi dôležitá," uviedol Roth pred začiatkom ministerských rokovaní.



AFP upozornila, že Európska komisia v snahe prekonať súčasnú patovú situáciu, ktorú spôsobilo Maďarsko a Poľsko, začala hľadať alternatívne riešenia. Tieto riešenia by obe krajiny dočasne vylúčili z finančnej podpory poskytovanej cez ozdravný plán v hodnote 750 miliárd eur. Takáto situácia by mohla nastať buď na základe medzivládnej dohody, alebo prostredníctvom mechanizmu rozšírenej spolupráce.



Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ "posilnená spolupráca" umožňuje najmenej jednej tretine členských štátov (deväť krajín) vytvoriť pokročilú integráciu alebo spoluprácu v oblasti, ktorá patrí do štruktúr EÚ, pričom ostatné krajiny EÚ nemusia byť zapojené. Týmto spôsobom môžu niektoré štáty napredovať iným tempom a smerom k iným cieľom než krajiny mimo oblastí posilnenej spolupráce.



Vlády z Budapešti a Varšavy sa rozhodli, že viacročný rozpočet EÚ na roky 2021-27 vo výške 1,074 bilióna eur a s ním spojený plán na obnovu a odolnosť budú vetovať, pretože nesúhlasia s novým mechanizmom, ktorý podmieňuje prístup k finančným prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu.





Spravodajca TASR Jaromír Novak