Nemecko vyzvalo Moskvu na predĺženie čiernomorskej obilnej dohody

Berlín 17. júla (TASR) - Nemecko vyzvalo v pondelok Rusko na návrat k čiernomorskej obilnej dohode, pretože má kľúčový význam pre potravinovú bezpečnosť vo svete. Moskva o tejto dohode krátko predtým vyhlásila, že sa "de facto skončila". TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pokračujeme vo výzvach Rusku, aby umožnilo ďalšie predĺženie obilnej dohody," povedala novinárom hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmannová. Ako dodala, "ťarchu tohto konfliktu by na svojich chrbtoch nemali nosiť najchudobnejší na tejto planéte".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil pozastavenie obilnej dohody počas konferenčného hovoru s novinármi. Dodal, že Rusko sa k implementovaniu dohody vráti "hneď, ako budú splnené jeho požiadavky týkajúce sa Čierneho mora".



Dohoda, ktorú vlani spolu s OSN pomohol sprostredkovať turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, doteraz Ukrajine umožnila vyviezť z čiernomorských prístavov viac ako 32 miliónov ton obila a potravín. Veľká časť smerovala do rozvojových krajín v Afrike či na Blízkom východe. Dohoda bola už niekoľkokrát predlžovaná.



Oznámenie o pozastavení čiernomorskej obilnej dohody prišlo len niekoľko hodín po tom, čo sa odohral útok na Krymský most spájajúci Rusko s anektovaným polostrovom Krym, pri ktorom zomreli dve osoby. Za útokom údajne stojí ukrajinské námorníctvo a tajná služba SBU. Ruský politik Sergej Mironov vyhlásil, že "po tomto teroristickom útoku by obilná dohoda nemala byť predĺžená", píše denník The Guardian.