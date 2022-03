Nemecko vyzvalo na solidárne prijímanie utečencov v rámci EÚ

Berlín 28. marca (TASR) - Európska únia potrebuje systém prerozdeľovania ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine založený "na solidarite", a nie na pevne stanovených kvótach. V pondelok to uviedla nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová po príchode na rokovanie so svojimi partnermi z členských krajín EÚ v Bruseli. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



"Musíme začať aktívnejšie rozdeľovať utečencov v rámci EÚ a prejaviť solidaritu tým, že ich budeme prijímať," povedala Faeserová, podľa ktorej Berlín odmieta pevne stanovené kvóty.



Faeserovej výzva na prístup založený na solidarite prichádza po tom, čo spolu s poľským ministrom vnútra Mariuszom Kaminským vyzvali Európsku komisiu (EK), aby vypracovala plán na pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny. Mal by zahŕňať systém prepravy utečencov v rámci EÚ a poskytovanie finančných prostriedkov krajinám najviac postihnutým utečeneckou krízou, ktorú vyvolala ruská vojenská agresia voči Ukrajine.



Šéfovia rezortov vnútra Nemecka a Poľska navrhli prijatie paušálnej sadzby 1000 eur na jedného utečenca na obdobie prvých šiestich mesiacov, ktorá by sa po uplynutí tohto obdobia nanovo prehodnotila.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že z Ukrajiny pred vojnou utieklo už 3,8 milióna ľudí. Nemecké ministerstvo vnútra uviedlo, že Nemecko v súčasnosti hostí 267.000 ľudí. Podľa poľskej pohraničnej stráže do pondelňajšieho rána prekročilo ukrajinsko-poľské hranice vyše 2,3 milióna utečencov.