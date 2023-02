Nemecko vyzvalo na ukončenie blokády Lačinského koridoru

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok vyzvala na okamžité ukončenie blokády Lačinského koridoru – jedinej cesty, ktorá spája Arménsko s Náhorným Karabachom. Baerbocková to uviedla po rozhovore so svojím arménskym kolegom Araratom Mirzojanom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šéfka nemeckej diplomacie povedala, že pre blokádu tohto kľúčového koridoru sa v regióne prehlbuje humanitárna kríza. "Regále obchodov sú takmer prázdne, chýbajú lieky... rodinní príslušníci uviazli v Arménsku a nevedia sa vrátiť k svojim blízkym, školáci v týchto mrazoch mrznú, pretože sú prerušené dodávky energie," uviedla.



Azerbajdžanci, ktorí o sebe tvrdia, že sú aktivisti, Lačinský koridor blokujú už od polovice decembra. Protestujú tak proti nelegálnej ťažbe surovín v regióne, ktorá podľa nich poškodzuje životné prostredie. Podľa Arménska ide o akciu podporovanú azerbajdžanskou vládou, čo Baku popiera. V dôsledku blokády sa karabašským Arménom míňajú potraviny, lieky a pohonného hmoty.



Baerbocková hovorila s arménskym ministrom zahraničných vecí aj o monitorovacej misii EÚ na arménsko-azerbajdžanských hraniciach, ktorú vedie Nemecko. Podľa ministerky je cieľom tejto misie "väčšia stabilita a predovšetkým dôvera" v tomto nestabilnom regióne.



Náhorný Karabach je od sovietskych čias formálne súčasťou Azerbajdžanu, no žijú tam prevažne Arméni. Znepriatelené Arménsko a Azerbajdžan viedli v uplynulých desaťročiach dve vojny o Tento región. Prvá sa odohrala ešte na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia. Šesťtýždňová vojna z jesene 2020, nazývaná aj druhou vojnou o Náhorný Karabach, si vyžiadala viac než 6500 životov. Boje sa skončili prímerím, ktoré sprostredkovalo Rusko. V regióne však naďalej pretrváva napätie.



Baerbocková pripomenula, že konflikt o Náhorný Karabach sa tiahne už 30 rokov a spôsobuje "obrovské ľudské utrpenie". "Nemáme ilúzie – riešenie nevznikne zo dňa na deň," dodala.