< sekcia Zahraničie
Nemecko vyzvalo Spojené štáty, aby chránili slobodu práce novinárov
Podľa Wadephula nemecká vláda očakáva, že novinári budú môcť slobodne a nezávisle pracovať po celom svete vrátane Spojených štátov.
Autor TASR
Berlín 17. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu vyzval Spojené štáty, aby povolili novinárom voľne pracovať na svojom území po tom, čo Washington oznámil plány na skrátenie platnosti ich víz. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa Wadephula nemecká vláda očakáva, že novinári budú môcť slobodne a nezávisle pracovať po celom svete vrátane Spojených štátov. Dodal, že Nemecko sa taktiež zaväzuje k slobode tlače a slobodnému spravodajstvu. „Budeme preto veľmi pozorne sledovať, do akej miery môžu nemeckí novinári pracovať v iných krajinách... To platí pre Čínu aj pre Spojené štáty,“ dodal.
Reagoval tak na plány administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa skrátiť pobyt novinárov na obnoviteľné obdobie 240 dní. Súčasné pravidlá pritom umožňujú novinárom pobyt v USA až na päť rokov.
Viac ako 100 medzinárodných mediálnych skupín a organizácií vyzvalo Washington, aby tieto plány prehodnotil. Skrátenie víz pre novinárov by „znížilo množstvo a kvalitu spravodajstva prichádzajúceho z USA“ a poškodilo by „globálne postavenie Ameriky“, napísala agentúra AFP a 117 ďalších signatárov spoločného vyhlásenia.
Hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius v stredu uviedol, že nemecká vláda rokuje so Spojenými štátmi o tlaku, ktorý je momentálne vyvíjaný na zahraničných novinárov.
Podľa Wadephula nemecká vláda očakáva, že novinári budú môcť slobodne a nezávisle pracovať po celom svete vrátane Spojených štátov. Dodal, že Nemecko sa taktiež zaväzuje k slobode tlače a slobodnému spravodajstvu. „Budeme preto veľmi pozorne sledovať, do akej miery môžu nemeckí novinári pracovať v iných krajinách... To platí pre Čínu aj pre Spojené štáty,“ dodal.
Reagoval tak na plány administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa skrátiť pobyt novinárov na obnoviteľné obdobie 240 dní. Súčasné pravidlá pritom umožňujú novinárom pobyt v USA až na päť rokov.
Viac ako 100 medzinárodných mediálnych skupín a organizácií vyzvalo Washington, aby tieto plány prehodnotil. Skrátenie víz pre novinárov by „znížilo množstvo a kvalitu spravodajstva prichádzajúceho z USA“ a poškodilo by „globálne postavenie Ameriky“, napísala agentúra AFP a 117 ďalších signatárov spoločného vyhlásenia.
Hovorca nemeckej vlády Stefan Kornelius v stredu uviedol, že nemecká vláda rokuje so Spojenými štátmi o tlaku, ktorý je momentálne vyvíjaný na zahraničných novinárov.