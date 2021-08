Nemecko vyzvalo svojich občanov, aby urýchlene opustili Afganistan

Kábul 12. augusta (TASR) – Nemecko vyzvalo vo štvrtok všetkých svojich občanov, aby urýchlene odcestovali z Afganistanu vzhľadom na razantné dobyvačné ťaženie islamistického hnutia Taliban v krajine. Informuje o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nemecké veľvyslanectvo v afganskej metropole Kábul a ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne.



V dôsledku výrazného zhoršenia bezpečnostnej situácie na celom území krajiny vrátane Kábulu odporučilo veľvyslanectvo všetkým nemeckým štátnym príslušníkom, aby v najbližšom možnom termíne odcestovali pravidelnou leteckou linkou z Afganistanu, uvádza sa vo vyhlásení nemeckého ministerstva zahraničných vecí.



Veľvyslanectvo Nemecka v Kábule dôrazne upozornilo, že v dôsledku ohraničených možností práce a obmedzených kapacít neexistujú garancie, že v prípade ďalšieho zhoršenia situácie, ktorá môže viesť aj k zastaveniu komerčnej leteckej dopravy, dokáže ambasáda poskytnúť konzulárnu starostlivosť.



Varovanie pred cestovaním do Afganistanu je vydané už dlhší čas, pripomína agentúra DPA. Na čo najrýchlejšie opustenie krajiny vyzvali svojich občanov v uplynulých týždňoch aj Spojené štáty, Británia i ďalšie krajiny. Francúzsko či India uskutočnili aj repatriačné lety.



Konflikt v Afganistane sa dramaticky vystupňoval od mája tohto roka, keď Američanmi vedené zahraničné jednotky začali so záverečnou fázou sťahovania vojakov. Sťahovanie po takmer 20 rokoch vojenskej prítomnosti v tejto stredoázijskej krajine plánujú ukončiť do konca tohto mesiaca. Islamistické hnutie Taliban odvtedy podniklo rozsiahlu ofenzívu, v rámci ktorej obsadilo už desať z celkového počtu 34 afganských provinciálnych metropol.