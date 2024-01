Nemecko vyzvalo svojich občanov, aby urýchlene opustili Libanon

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecko v stredu vyzvalo svojich občanov, aby urýchlene opustili Libanon. Upozornilo, že do tejto krajiny sa môže rozšíriť konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas po utorkovom dronovom útoku, ktorý zabil zástupca šéfa Hamasu Sálih Árúrí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Všetkých nemeckých občanov, ktorí sú stále v Libanone, žiadame... aby čo najskôr opustili krajinu," napísal nemecký rezort diplomacie na sociálnej sieti X. "Platí to predovšetkým pre južnú časť Libanonu vrátane južných mestských častí Bejrútu," dodal.



Izrael sa neprihlásil k zodpovednosti za útok pri Bejrúte. Napriek tomu sa vo všeobecne predpokladá, že stojí za zabitím Árúrího (57), jedného zo zakladateľov vojenského krídla Hamasu a politickej dvojky tejto organizácie. Libanonské hnutie Hizballáh avizovalo za tento útok odvetu proti Izraelu.



Nemecko už v októbri po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Hamasom varovalo svojich občanov pred cestovaním do Libanonu.