Nemecko vyzvalo Turecko, aby dodržiavalo migračnú dohodu s EÚ

Berlín/Brusel/Ankara 2. marca (TASR) - Nemecko od Turecka očakáva, že bude dodržiavať dohodu, ktorú v roku 2016 uzavrelo s Európskou úniou, a že aj naďalej bude migrantom zamedzovať vo vstupe do krajín Európskej únie. Uviedol to v pondelok hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej Steffen Seibert, píše agentúra AFP.



"Sme presvedčení o zmysle tejto dohody a očakávame, že sa bude dodržiavať," povedal novinárom v Berlíne Seibert. Dodal, že ak má Ankara voči spomínanej dohode námietky, mala by o nich hovoriť v rámci diskusií medzi oboma stranami.



Vyhlásenie nemeckej vlády prišlo po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval, že k hraniciam EÚ sa čoskoro vydajú "milióny" migrantov.



Po tom, ako Turecko minulý piatok otvorilo svoje hranice, aby tak migrantom umožnilo opustiť územie Turecka vydať sa na cestu do Európy, prekročili hranice podľa Erdogana už stovky tisíc ľudí. Ako dodal v prejave odvysielanom v televízii, čoskoro ich budú milióny. Grécky úrady však evidujú oveľa nižší počet migrantov, poznamenala AFP.



Grécko-turecké hranice v utorok v snahe podporiť Grécko v riešení migračnej krízy navštívia aj traja hlavní predstavitelia EÚ - predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, šéf Európskeho parlamentu David Sassoli a predseda Európskej rady Charles Michel, ako na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bruseli oznámila von der Leyenová. Trojicu lídrov EÚ bude sprevádzať grécky premiér Kyriakos Mitsotakis.



Grécko pozastavilo azylové procesy, aby tisíce migrantov odradilo od prekročenia hraníc s Tureckom. "Uznávam, že Turecko je v ťažkej situácii vzhľadom na utečencov a migrantov, ale to, čo vidíme teraz, nemôže byť odpoveďou a riešením," povedala šéfka EK. "Výzva, ktorej Grécko v súčasnosti čelí, je európskou výzvou," dodala.