Nemecko vyzýva chudobnejšie krajiny na investície do ochrany klímy

Berlín 9. augusta (TASR) – Nemecký minister pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Gerd Müller vyzval chudobnejšie krajiny, aby investovali viac do ochrany klímy. Vo vyjadrení zverejnenom v pondelok poukázal na to, že len osem z 191 štátov v súčasnosti dosahuje ciele parížskej klimatickej dohody, informovala agentúra DPA.



„Potrebujeme celosvetovú zelenú dohodu, zahŕňajúcu obrovské súkromné investície do rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie, ako aj transfery technológií a investičnú ofenzívu priemyselných krajín v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách," povedal Müller pre noviny vydavateľstva Funke.



Podľa jeho slov musia aktivity v tomto smere zintenzívniť Svetová banka, Medzinárodný menový fond, rozvojové banky a predovšetkým Európska únia.



„Po celom svete sa stavajú alebo sú plánované stovky nových uhoľných elektrární," uviedol Müller. „Ak budú všetci títo 'klimatickí zabijaci' uvedení do prevádzky, nikdy nedosiahneme parížske ciele."



Nemecký minister sa vyjadril pred tým, ako Medzivládna komisia pre zmenu klímy zverejní svoje najnovšie hodnotenie vplyvov globálneho otepľovania.