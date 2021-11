Pomôžte zastaviť nápor migrantov z Bieloruska, vyzýva Nemecko EÚ

Berlín 9. novembra (TASR) - Nemecko vyzvalo v utorok Európsku úniu, aby podnikla kroky na zastavenie náporu migrantov nelegálne prekračujúcich poľsko-bieloruské hranice. Informovala o tom agentúra AFP.



"Poľsko ani Nemecko to samy nezvládnu," povedal nemecký minister vnútra Horst Seehofer pre denník Bild. Európsku úniu vyzval, aby "držala spolu". "Musíme pomôcť vláde vo Varšave zaistiť štátne hranice Poľska zvonka. Toto by vlastne malo byť úlohou Európskej komisie. Apelujem na ňu, aby začala konať," uviedol.



Jeho výzva prišla po tom, čo Poľsko oznámilo, že zastavilo pokus stoviek migrantov dostať sa cez hranice. Varšava varovala, že na ceste z krízových regiónov, ako napríklad z Afganistanu či zo Sýrie, sú ďalšie tisíce ľudí, a upozornila, že pri podobných pokusoch o prechod hraníc by mohli v budúcnosti imigranti použiť aj strelné zbrane.



Seehofer dodal, že podporuje rozhodnutie Varšavy postaviť na hraniciach s Bieloruskom múr, ktorý má zabrániť nelegálnym prechodom migrantov. "Nemôžeme ich kritizovať... za to, že chránia vonkajšie hranice EÚ," poznamenal s tým, že, samozrejme, má na mysli ochranu hraníc inými dostupnými prostriedkami, než sú zbrane.



Poľsko, Litva a Lotyšsko a EÚ obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že priváža migrantov z Blízkeho východu a Afriky a potom ich prevádza cez hranice do EÚ v snahe destabilizovať euroblok ako odvetu za sankcie, ktoré Brusel uvalil na Minsk. Lukašenko tieto obvinenia odmieta.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vyzvala v pondelok členské štáty EÚ na zavedenie nových sankcií voči Minsku v súvislosti s krízovou situáciou s imigrantmi. "Využívanie migrantov na politické účely je neprijateľné," povedala. Dodala, že EÚ sa pozrie i na to, ako uvaliť sankcie na "letecké spoločnosti z tretích krajín", ktoré migranov prevážajú do Bieloruska.



V októbri dosiahol počet imigrantov prichádzajúcich z Bieloruska cez Poľsko až do Nemecka takmer 5000. Berlín preto posilnil kontroly na hraniciach a nasadil do týchto oblastí viac policajtov. Ako priblížil tajomník rezortu vnútra Stephan Mayer, Nemecko je pripravené ponúknuť Poľsku podporu svojich policajných síl. "Nemecko by mohlo veľmi rýchlo vyslať policajné zložky na pomoc Poľsku, ak si to Poľsko bude želať," povedal Mayer pre noviny Bild.