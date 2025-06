Nemecko vyzýva Irán, aby pokračoval v spolupráci s MAAE

Berlín 26. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wedephul vo štvrtok vyzval Irán, aby nezastavil spoluprácu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Iránska rada strážcov pozastavenie spolupráce s MAAE už schválila a čaká sa na podpis prezidenta Masúda Pezeškijána. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Vedenie v Teheráne musí definitívne, jasne a transparentne povedať, že Irán sa nesnaží získať jadrové zbrane,“ povedal Wadephul novinárom na stretnutí so svojou kanadskou rezortnou kolegyňou Anitou Anandovou v Berlíne. Rozhodnutie Iránu - najprv parlamentu a potom Rady strážcov - o pozastavení spolupráce s MAAE podľa šéfa nemeckej diplomacie vyslalo úplne opačný signál.



MAAE v súčasnosti nedokáže zhodnotiť, do akej miery ovplyvnili nedávne americké a izraelské útoky jadrový program Teheránu.



Nemecký minister zároveň vyjadril spokojnosť s tým, že prímerie medzi Izraelom a Iránom zatiaľ pretrváva. Označil ho za predpoklad diplomatického riešenia konfliktu týkajúceho sa iránskych jadrovým ambícií. Teherán však trvá na tom, že nemá záujem o získanie jadrovej zbrane.



Wadephul tiež zdôraznil, že všetko diplomatické úsilie sa zameriava na uskutočnenie rýchlych a priamych rozhovorov medzi Iránom a Spojenými štátmi o záväznej jadrovej dohode. Šéf nemeckého rezortu diplomacie uviedol, že je v kontakte so svojimi iránskymi i americkými kolegami.



Európa, najmä Nemecko, Francúzsko a Veľká Británia, budú v tomto zohrávať ústrednú úlohu, dodal Wadephul. Anandová takisto vyzvala na návrat krajín k rokovaciemu stolu a zdôraznila potrebu transparentnosti iránskeho jadrového programu.