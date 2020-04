Nemecko vyzýva kvalifikovaných migrantov: Pomôžte v boji s pandémiou

Berlín 14. apríla (TASR) - Nemecké zdravotnícke úrady vyzvali migrantov s lekárskou kvalifikáciou, aby im pomohli v boji s koronavírusovou pandémiou. Píše o tom britský denník The Guardian.



Vzhľadom na to, že rastúci počet lekárov a zdravotných sestier ochorie alebo je v karanténe, nedostatok zdravotníckych pracovníkov vytvára tlak na zvyčajne dobre zabezpečené služby v tomto sektore. Vláda už zvýšila počet lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti z 24.000 na 44.000, pričom väčšina z nich je vybavená aj pľúcnymi ventilátormi. Časť zdravotníckeho personálu sa rekvalifikuje a všetky operácie, ktoré nie sú nevyhnutné, sú zrušené.



Nemecké zdravotníctvo však stále potrebuje viac pracovníkov, ktorí by sa mohli postarať o pacientov, pomohli s testovaním na odberných miestach alebo vyhľadávali osoby, ktoré boli v kontakte s chorými.



V Nemecku zháňajú dobrovoľníkov - domácich či zo zahraničia - prostredníctvom webovej platformy Match4Healthcare.



"Sme nadšení z každého, kto sa nám prihlási a je schopný a ochotný pomôcť. Môže to byť aj niekto, kto ešte nemá lekárske osvedčenie, ale je na ceste k jeho získaniu. Doteraz sme v kontakte s približne 400 ľuďmi," uviedol hovorca združenia lekárov v Lipsku (SLAEK), hlavnom meste spolkovej krajiny Sasko.



Kampani zatiaľ dominuje práve Sasko, ktorá na dobrovoľnú službu vyzýva zahraničných lekárov vrátane tisícov utečencov, ktorí prišli do Nemecka počas migračnej vlny v roku 2015. Podľa facebookovej stránky sýrskych lekárov v Nemecku by sa do dobrovoľnej služby mohlo zapojiť až 14.000 ľudí, ktorí zatiaľ čakajú na potvrdenie svojej kvalifikácie.



Nemecké ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že zisťuje všetky právne kroky, ktoré by umožnili urýchliť tento proces, a to najmä tých, u ktorých sa vyžaduje už iba odborná jazyková skúška.