Nemecko vyzýva na cestovanie do Číny len v nevyhnutných prípadoch

Berlín 7. januára (TASR) - Nemecko v sobotu vyzvalo svojich obyvateľov, aby do Číny cestovali len v nevyhnutných prípadoch. Obáva sa totiž prudkého nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorý táto ázijská krajina zaznamenala po náhlom uvoľnení niektorých opatrení. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V súčasnosti všetkých vyzývame, aby necestovali do Číny, ak to nie je skutočne potrebné. Dôvodom je vrchol ďalšej vlny nákazy koronavírusom a preťažený zdravotnícky systém," upozornilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí na Twitteri.



Vzhľadom na novú vlnu nákazy, ktorá v Číne vypukla po rozsiahlom uvoľnení opatrení v decembri minulého roka, už negatívne covid testy od cestujúcich z Číny vyžadujú Taliansko, Francúzsko a Španielsko. Tento krok ohlásili aj Nemecko, Švédsko, Rakúsko a Belgicko.



Aj Európska únia v stredu "dôrazne odporučila" svojim členským štátom, aby zaviedli testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a to pred ich odchodom z tejto krajiny.



Peking povinné testovanie cestujúcich z Číny označuje za "neakceptovateľné".