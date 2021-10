Z nakazených pacientov na JIS v Nemecku je zaočkovaných len 10 percent

Berlín 12. októbra (TASR) - Plne zaočkovaný proti novému koronavírusu bol približne len jeden z desiatich pacientov v Nemecku, ktorí boli počas augusta a septembra hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Vyplýva to z informácií zverejneným ministerstvom zdravotníctva, ktoré reagovalo na podnet poslankyne zo strany Ľavica Sahry Wagenknechtovej, informovala v utorok agentúra DPA.



Tieto údaje zhruba zodpovedajú i predošlým vyjadreniam šéfa rezortu zdravotníctva Jensa Spahna, ktorý začiatkom septembra vyhlásil, že 90 percent covidových pacientov na JIS je nezaočkovaných. Neskôr hovoril v tejto súvislosti dokonca o 90-95 percentách.



Ministerstvo poukázalo na každotýždňové správy Inštitútu Roberta Kocha (RKI), v ktorých sú okrem iného zverejňované i počty prípadov nákazy s "klinickými príznakmi" po kompletnom očkovaní.



Od februára do polovice septembra si starostlivosť lekárov na JIS v Nemecku vyžadovalo celkovo 11.419 pacientov. Symptomatický priebeh infekcie napriek úplnej zaočkovanosti sa objavil u 210 osôb z nich (1,84 percenta). Od polovice augusta do polovice septembra zaznamenali na oddeleniach intenzívnej starostlivosti v Nemecku 1186 pacientov s covidom, pričom 119 z nich (10,3 percenta) sa nakazilo po očkovaní.



"To, že časom sa objaví viac prípadov nákazy po očkovaní, je možné očakávať, keďže vo všeobecnosti je zaočkovaných čoraz viac ľudí a koronavírus SARS-CoV-2 sa opäť rýchlejšie šíri," uviedol RKI pre médiá skupiny Funke. "Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že plne zaočkované osoby sa dostanú do kontaktu s vírusom," dodáva RKI.



Predseda nemeckého medzidisciplinárneho združenia pre intenzívnu a pohotovostnú medicínu (DIVI) Gernot Marx uviedol, že pacienti s ťažkým a smrteľným priebehom ochorenia COVID-19 sú takmer vo všetkých prípadoch nezaočkovaní. Dodal tiež, že nákaza, ktorá sa objaví už po vakcinácii, hrozí zvyčajne osobám "s oslabeným imunitným systémom, ako napríklad po chemoterapii či dlhodobej liečbe kortizónmi" alebo u ľudí starších ako 80 rokov.