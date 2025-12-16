< sekcia Zahraničie
Nemecko z Poľska stiahlo systémy Patriot
Systémy protivzdušnej obrany, ktoré niekoľko mesiacov chránili poľský vzdušný priestor, boli v uplynulých dňoch presunuté späť do Nemecka.
Autor TASR
Berlín/Varšava 16. decembra (TASR) - Nemecké ministerstvo obrany v utorok oznámilo ukončenie misie systémov Patriot v Poľsku. Systémy protivzdušnej obrany, ktoré niekoľko mesiacov chránili poľský vzdušný priestor, boli v uplynulých dňoch presunuté späť do Nemecka. Rezort uviedol, že operácia prebehla podľa plánu a bez narušenia bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa webu rádia RMF FM.
Misia nemeckých jednotiek bola súčasťou opatrení NATO na posilnenie obrany východného krídla aliancie po vypuknutí vojny na Ukrajine. Berlín zdôraznil, že aj po návrate systémov Patriot zostane aktívne zapojený do spoločných bezpečnostných iniciatív v regióne a ukončenie misie neznamená oslabenie aliančnej spolupráce, ale prechod na iné formy prítomnosti a podpory spojencov v rámci NATO. Nemeckí vojaci napríklad majú podľa medializovaných informácií do Poľska prísť pomáhať s budovaním opevnení na východnej hranici krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Misia nemeckých jednotiek bola súčasťou opatrení NATO na posilnenie obrany východného krídla aliancie po vypuknutí vojny na Ukrajine. Berlín zdôraznil, že aj po návrate systémov Patriot zostane aktívne zapojený do spoločných bezpečnostných iniciatív v regióne a ukončenie misie neznamená oslabenie aliančnej spolupráce, ale prechod na iné formy prítomnosti a podpory spojencov v rámci NATO. Nemeckí vojaci napríklad majú podľa medializovaných informácií do Poľska prísť pomáhať s budovaním opevnení na východnej hranici krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)