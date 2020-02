Z úspechu AfD viní splnomocnenec pre nové krajiny aj stranu Ľavica

Berlín 17. februára (TASR) - Splnomocnenec pre nové spolkové krajiny Nemecka Marco Wanderwitz z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) v pondelok vyhlásil, že na vzostupe krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a jej úspechu u voličov sa spolupodieľala aj strana Ľavica (Die Linke). Informoval o tom denník Die Welt.



"AfD až príliš profituje z toho, čo strana Ľavica hlása už 30 rokov - a síce, že všetko je nanič," povedal Wanderwitz pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).



Splnomocnenec pre nové spolkové krajiny upozornil na to, že AfD teraz môže z tejto rétoriky ťažiť. Všetci tzv. "protestní voliči" už podľa neho prešli k AfD. Strana Ľavica zaznamenáva neúspech v celom východnom Nemecku s výnimkou Durínska, čo je však výlučne zásluha bývalého krajinského predsedu vlády Boda Ramelowa, dodal Wanderwitz.



Podobne ako Wanderwitz sa vlani v auguste vyjadril aj jeho predchodca Christian Hirte: "Mohli by sme povedať, že PDS-Ľavica v spoločnosti zasiala to, čo dnes žne AfD". Východonemecká Strana demokratického socializmu (PDS) sa v roku 2007 zlúčila so stranou Volebná alternatíva-Práca a sociálna spravodlivosť (WASG) a spoločne vytvorili stranu Ľavica.



Šéfka Ľavice Katja Kippingová však povedala, že pôdu pre úspech AfD pripravili "ponižujúce skúsenosti" po zjednotení Nemecka a 30 rokov radikalizmu na trhu.