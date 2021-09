Z veľkej lúpeže v drážďanskom múzeu obžalovali šesť mužov

Berlín 2. septembra (TASR) – Šesť mužov obžalovala nemecká prokuratúra v súvislosti s veľkou lúpežou z roku 2019, pri ktorej zo štátneho múzea v Drážďanoch ukradli diamantmi vykladané artefakty v hodnote viac než 100 miliónov eur. Oznámili to vo štvrtok zdroje z prokuratúry, informuje agentúra AFP.



V prípade podozrivých ide o nemeckých občanov vo veku 22 až 27 rokov. Čelia obvineniam z obzvlášť závažnej lúpeže a podpaľačstva. Dvoch z nich predtým odsúdili aj v prípade krádeže stokilogramovej zlatej mince z Bodeho múzea v Berlíne v roku 2017.



Lupiči sa 25. novembra 2019 v skorých ranných hodinách vlámali do drážďanského múzea Grünes Gewölbe (Zelená klenba) vyzbrojení nabitým revolverom a pištoľou s automatickým nabíjaním a tlmičom, pripomína AFP. Ukradli vtedy 21 klenotov zdobených viac než 4300 diamantmi.



Poistná hodnota klenotov dosahovala 113,8 milióna eur, uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry. Žiaden z ukradnutých artefaktov sa nepodarilo opätovne objaviť a vyšetrovatelia po nich stále pátrajú.



Páchatelia bezprostredne pred lúpežou podľa všetkého založili požiar, aby prerušili dodávku elektriny pre pouličné osvetlenie v okolí múzea. Počas svojho úniku z Drážďan do Berlína v jednej z podzemných garáží zapálili vozidlo značky Audi S6 a poškodili pritom dovedna 61 áut. Škody na majetku sa odhadujú na viac než milión eur.



Kráľovský palác v Drážďanoch, ktorého súčasťou je aj múzeum Grünes Gewölbe, uviedol, že odcudzené boli šperky nevyčísliteľnej hodnoty pochádzajúce z 18. storočia i ďalšie klenoty zo zbierky saského vládcu Augusta Silného.



Prokuratúra podozrivých nemenovala, počas pátrania po nich však polícia potvrdila, že ide o členov klanu Remmovcov, rodiny s arabskými koreňmi, ktorá je notoricky známa väzbami na organizovaný zločin.



V uplynulých rokoch sa na takéto „klany" predovšetkým blízkovýchodného pôvodu začala zameriavať berlínska polícia. Vyšetrovatelia zhabali Remmovcom v roku 2019 až 77 nehnuteľností v hodnote 9,3 milióna eur s tým, že boli nadobudnuté z príjmov pochádzajúcich z rôznych zločinov vrátane bankovej lúpeže z roku 2014.



Polícii sa nepodarilo vypátrať ani zlatú kanadskú mincu ukradnutú v roku 2017 z Bodeho múzea v Berlíne, ktoré sa nachádza blízko bydliska spolkovej kancelárky Angely Merkelovej.