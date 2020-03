V Nemecku pribudlo najmenej 4000 prípadov nakazenia koronavírusom

Berlín 29. marca (TASR) - Počet zaznamenaných prípadov nakazenia novým druhom koronavírusu v Nemecku za jediný deň stúpol o najmenej 4000. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v nedeľu Inštitút Roberta Kocha (RKI) ako hlavný nemecký orgán pre kontrolu chorôb a ktoré prevzala aj tlačová agentúra DPA.



Podľa tejto bilancie, dokumentujúcej stav z polnoci na nedeľu, bolo v Nemecku dosiaľ zaznamenaných celkove 52.547 prípadov nakazenia, teda v priemere 63 na 100.000 obyvateľov. Doterajší oficiálny počet úmrtí v dôsledku koronavírusovej infekcie stúpol na 389.



Porovnanie so stavom z predošlého dňa však nie je jednoduché, keďže RKI nedostal v sobotu údaje z troch spolkových krajín, pripomenula DPA. Experti tiež predpokladajú, že veľká časť prípadov nakazenia zostáva neodhalených.



Podľa údajov zhromaždených samotnou agentúrou počet zaznamenaných prípadov nakazenia novým koronavírusom v Nemecku do nedeľňajšieho skorého popoludnia vrástol až na vyše 56.500, zatiaľ čo úmrtí je už najmenej 428.



Ako najhoršie postihnuté spolkové krajiny DPA uvádza Severné Porýnie-Vestfálsko (13.630 prípadov nakazenia a 110 úmrtí), Bavorsko (13.263 prípadov nakazenia a takisto 110 úmrtí) a Bádensko-Württembersko (10.819 prípadov nakazenia a 118 úmrtí). Údaje z Bádenska-Württemberska však pochádzajú ešte zo soboty. Najvyšší podiel nakazených (105,1 na 100.000 obyvateľov) hlásia z Hamburgu.



V sobotu hlásili prvé úmrtie v súvislosti s novým koronavírusom z Meklenburska-Predpomoranska, čo znamená, že infekcii podľahli ľudia už vo všetkých spolkových krajinách Nemecka.