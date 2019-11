Baerbocková a Habeck v Nemecku zostávajú spolupredsedami Zelených

Bielefeld 16. novembra (TASR) - Dvojica spolupredsedov nemeckej strany Zelených Annalena Baerbocková a Robert Habeck bola na sobotňajšom zjazde strany v nemeckom meste Bielefeld opätovne zvolená do svojej funkcie. Stranu Zelených tak budú Baerbocková a Habeck viesť aj ďalšie dva roky. Informovala o tom agentúra DPA.



Annalena Baerbocková získala rekordných 97,1 percenta hlasov, zatiaľ čo Roberta Habecka podporilo 90,4 percenta členov strany.



Od januára 2018, keď táto dvojica prevzala vedúce postavenie v strane, si Zelení podľa prieskumov verejnej mienky polepšili o 20 percentuálnych bodov. Zelení zaznamenali výrazný nárast počtu voličských hlasov v krajinských voľbách vo viacerých nemeckých spolkových krajinách, ako aj v májových voľbách do Európskeho parlamentu (20,5 percenta). Takisto významne vzrástol aj počet členov strany.



Habeck zdôraznil, že Zelení už viac nie sú len občianskym hnutím: "Sme politickou silou, ktorá bola poverená utváraním politiky. Vznikli sme pre túto chvíľu, a teraz si to uctíme," povedal. Obaja prízvukovali, že ich úsilím nie je len stanovanie cieľov, ale aj ich naplnenie.