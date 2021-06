Za útokom nožom vo Würzburgu bol podľa polície islamistický motív

Berlín 29. júna (TASR) - Islamistický extrémizmus bol podľa nemeckých vyšetrovateľov motívom minulotýždňového útoku nožom, ktorého sa v bavorskom meste Würzburg dopustil páchateľ zo Somálska. Útok si vyžiadal životy troch žien, píše agentúra AFP.



"Bavorské centrum pre boj proti extrémizmu a terorizmu prevzal vyšetrovanie, pretože pravdepodobný je islamistický motív," uvádza sa v utorok zverejnenom spoločnom vyhlásení bavorskej prokuratúry a krajinskej kriminálnej polície.



Pri útoku, ktorého sa dopustil 24-ročný Somálčan, utrpelo zranenia ďalších sedem osôb. Podľa polície vošiel v piatok popoludní do obchodu, kde sa v oddelení s domácim náradím predavačky opýtal, kde sú nože. Následne uchopil jeden nôž a smrteľne pobodal tri ženy v obchode a následne začal útočiť na ľudí vonku a v neďalekej banke. Ťažko zranil šesť žien a jedného mladého muža. Podľa svedkov kričal páchateľ počas útoku "Alláhu akbar", čo v arabčine znamená "Boh je veľký". Údajne spomenul aj "džihád", keď ho ošetrovali v nemocnici predtým, než ho vzali do väzby. Polícia ho pri zatýkaní totiž postrelila.



Vyšetrovatelia skúmali aj psychický stav tohto muža, ktorý žije v Nemecku od roku 2015 pod čiastočnou ochranou, avšak bez trvalého azylu, nemal záznam v registri trestov, no počas tohto roka došlo k dvom incidentom, pre ktoré ho hospitalizovali v psychiatrickej nemocnici.