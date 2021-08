Začal sa proces mužom, ktorý vlani v v Nemecku zrážal autom ľudí

Trier 19. augusta (TASR) - Na krajinskom súde v Trieri sa vo štvrtok začal proces s 51-ročným mužom, ktorý v pešej zóne v tomto nemeckom meste 1. decembra 2020 svojím autom zámerne narážal do ľudí. Tento čin si vyžiadal päť mŕtvych a 24 zranených.



Samotný obžalovaný na úvod procesu povedal, že počas jeho priebehu nechce vypovedať, informovala agentúra DPA.



Vrchný prokurátor Eric Samel predtým prečítal obžalobu, podľa ktorej sa mužovi kladie za vinu, že so svojím terénnym vozidlom usmrtil piatich ľudí. Okrem toho je obžalovaný z pokusu o vraždu v 18 prípadoch - 14 okoloidúcich utrpelo vážne zranenia, štyrom ľuďom sa v poslednej chvíli podarilo pred autom uskočiť.



Prokurátor uviedol, že muž mal v úmysle zabiť alebo zraniť čo najviac ľudí, pretože do pešej zóny vošiel vysokou rýchlosťou. Využil "bezstarostnosť a bezbrannosť" chodcov, ktorí si neboli vedomí žiadneho nebezpečenstva. Jeho čin, na ktorý ako zbraň využil auto, bol preto zákerný, dodal Samel.



Obeťami vyčíňania občana Nemecka narodeného v Tieri, ktorému po zadržaní namerali 1,12 promile alkoholu v krvi, sa stalo deväťtýždňové dieťa, jeho 45-ročný otec a ženy vo veku 73, 52 a 25 rokov. Množstvo ľudí bolo zranených a asi 300 utrpelo šok.



Prokurátor uviedol, že vyučený elektrikár, ktorý bol slobodný, nezamestnaný a bez trvalého bydliska, bol zrejme frustrovaný svojím životom. Cítil sa byť nepochopený právnikmi a notármi, preto sa uňho rozvinula "všeobecná nenávisť voči spoločnosti". Podľa predbežného znaleckého posudku obžalovaný trpí psychózou.



Do konca januára 2022 je naplánovaných najmenej 26 pojednávacích dní. Súdny proces pokračuje 3. septembra.