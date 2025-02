Nemecko: Začal sa proces s ľavicovou extrémistkou za útoky v Budapešti

Mníchov 19. februára (TASR) — Za prísnych bezpečnostných opatrení sa začal v stredu v bavorskej metropole Mníchov proces s údajnou nemeckou ľavicovou extrémistkou obvinenou z pokusu o vraždu, nebezpečného ublíženia na zdraví a členstva v zločineckej organizácii. Tá podľa prokuratúry zosnovala násilné útoky na európskych neonacistov, ktorí sa vo februári 2023 zišli v Budapešti. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



Ženu, ktorá bola na základe nemeckej legislatívy identifikovaná iba ako Hanna S., zatkli vlani v máji a odvtedy je vo väzbe.



Spolková prokuratúra tvrdí, že 30-ročná Hanna S. bola zapojená do dvoch útokov v maďarskom hlavnom meste, pri ktorých boli použité obušky, kladivo a korenie. Pri prvom útoku utrpel jeden muž vážne zranenie hlavy, druhý mal za následok najmä pomliaždeniny a tržné rany.



K útokom došlo 11. februára 2023 v takzvaný Deň cti, ktorý si pripomínajú neofašisti a iní krajne pravicoví extrémisti z Maďarska a zahraničia. Tento deň je spomienkou na neúspešný pokus nemeckých nacistických jednotiek a ich maďarských kolaborantov prelomiť obkľúčenie Budapešti sovietskou armádou vo februári 1945.



Obžaloba opisuje Hannu S. ako členku ľavicovej extrémistickej skupiny, ktorej členovia vyznávajú militantnú antifašistickú ideológiu a fyzicky útočia na prívržencov politickej pravice.



Do polovice septembra je naplánovaných 32 pojednávaní. Stúpenci Hanny S. verejne žiadali, aby nemecká justícia začala konanie v tomto prípade, ako aj v iných prípadoch tzv. budapeštianskeho komplexu s cieľom predísť prípadným žiadostiam o vydanie obvinených do Maďarska. Tvrdia, že pre politické zasahovanie do súdnictva by v tejto krajine nemali zaručený spravodlivý proces.