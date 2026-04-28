V Nemecku sa začal súd v prípade brutálnej vraždy 8-ročného Fabiana
Rostock 28. apríla (TASR) - Približne šesť a pol mesiaca po násilnej smrti osemročného Fabiana sa v utorok v Rostocku začal za prísnych bezpečnostných opatrení a veľkého záujmu verejnosti súdny proces s 30-ročnou podozrivou. Prokuratúra ju obviňuje z úkladnej vraždy spáchanej z nízkych pohnútok, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Chlapček zmizol vlani 10. októbra - o štyri dni neskôr našli jeho telo bez známok života pri rybníku v severovýchodnom Nemecku, približne 15 kilometrov južne od mesta Güstrow v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Pátranie po malom Fabianovi sledovalo v tom čase celé Nemecko so zatajeným dychom.
Na krajinskom súde v Rostocku vystupuje ako spolužalobkyňa chlapčekova matka. Proces sleduje aj starosta Güstrowa Sascha Zimmermann, pretože tento tragický prípad obyvateľov mesta hlboko zasiahol, pripomenula DPA.
Obžalovaná žena, bývalá priateľka Fabianovho otca, ktorá je vo väzbe od 7. novembra, sa k obvineniam zatiaľ nevyjadrila. Podľa prokuratúry 10. októbra vylákala chlapca, ktorého dobre poznala, z bytu jeho matky a odviezla ho k rybníku. Tam ho minimálne šesťkrát bodla a následne údajne chlapcovo telo podpálila.
Začiatok súdneho procesu pokrývalo približne 30 zástupcov médií, dodala DPA s tým, že do 2. júla je naplánovaných celkovo 17 súdnych pojednávaní.
