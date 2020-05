Nemecko začalo uvoľňovať opatrenia

Berlín 4. mája (TASR) - Nemecko začalo s uvoľňovaním niektorých obmedzení zavedených s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. V krajine sa v pondelok - za dodržania prísnych opatrení - začali znovu otvárať kaderníctva, múzea či kostoly a výrobu obnovili aj viaceré automobilové továrne, informovala agentúra Reuters.



Hovorca nemeckého ministerstva vnútra zároveň v pondelok oznámil, že Nemecko do 15. mája predĺži kontroly na svojich hraniciach. Opatrenie je podľa jeho slov v súlade s odporúčaniami Európskej komisie. Takéto kontroly zaviedlo počas pandémie množstvo krajín schengenského priestoru, pripomína Reuters.



Predstavitelia jednotlivých nemeckých spolkových krajín sa nevedia celkom zhodnúť v tom, ako rýchlo a ako veľmi by sa mali uvoľňovať prijaté opatrenia, v dôsledku ktorých sa v krajine takmer zastavil hospodársky aj spoločenský život, okrem toho absolútne nevyhnutného.



Samotná kancelárka Angela Merkelová pred časom varovala, že prirýchle uvoľňovanie by mohlo spustiť druhú vlnu nákazy. Niektoré spolkové krajiny sa však v tomto smere rozhodli ísť vlastnou cestou, píše Reuters.



V severnom Porýní-Vestfálsku, ktoré je najľudnatejšou nemeckou spolkovou krajinou, avizoval tamojší minister pre rodinu Joachim Stamp, že jednostranne otvorí materské školy, ak v tomto smere nepadne rozhodnutie na celoštátne úrovni na plánovanom stredajšom stretnutí s Merkelovou.



Sasko-Anhaltsko na východe Nemecka sa v tomto smere vydalo ešte ďalej a stalo sa prvou spolkovou krajinou, ktorá zrušila zákaz zhromažďovania viac ako dvoch ľudí. Aktuálne - od pondelka - sa tam môže naraz stretnúť až päť ľudí, ktorí pritom nemusia žiť v spoločnej domácnosti.



Dolné Sasko zase oznámilo, že od budúceho pondelka plánuje otvoriť reštaurácie, bez ohľadu na to, aké rozhodnutia budú prijaté v stredu na celoštátnej úrovni.



Ani po uvoľnení opatrení nebudú znovuotvorené prevádzky fungovať ako za bežnej situácie. Napríklad v kaderníctvach sa budú môcť zatiaľ strihať len vlasy; procedúry vyžadujúce si blízky kontakt s tvárou zákazníka - ako úprava fúzov či brady - povolené nie sú.



Nemecko je v boji s koronavírusom úspešnejšie ako niektoré väčšie európske krajiny. Každých 100 infikovaných v ňom totiž podľa odhadov nakazí v priemere len približne 74 ďalších ľudí.