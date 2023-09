Nemecko začne prijímať azylantov z Talianska na základe mechanizmu EÚ

Berlín 16. septembra (TASR) - Nemecko bude opätovne prijímať migrantov z Talianska, ktorí prichádzajú na základe mechanizmu solidarity EÚ. V noci na sobotu to oznámila spolková ministerka vnútra Nancy Faeserová v súvislosti s obrovským prílevom migrantov na taliansky ostrov Lampedusa. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Berlín mechanizmus solidarity, na základe ktorého mal prijať 3500 žiadateľov o azyl z členských krajín EÚ na južnej vonkajšej hranici EÚ, pozastavil ešte v stredu s odôvodnením, že čelí vysokému migračnému tlaku.



Zároveň si Taliansko podľa Nemecka údajne neplnilo svoje povinnosti v rámci tzv. dublinských nariadení. Tie určujú, že žiadatelia o azyl musia požiadať o štatút utečenca v prvej bezpečnej krajine EÚ, do ktorej sa dostanú.



Žiadatelia, ktorí sa pokúsia takúto žiadosť podať v inej členskej krajine - často ide o bohatšie krajiny vrátane Nemecka - môžu byť poslaní naspäť. Taliansko však v tejto súvislosti prijalo od konca augusta len 10 migrantov vrátených z Nemecka.



Nemecko varovalo, že mechanizmus obnoví vtedy, keď bude môcť posielať migrantov prichádzajúcich na jeho územie naspäť do Talianska na základe dublinských nariadení.



"Dôvodom, prečo sme pozastavili mechanizmus..., je skutočnosť, že Taliansko neprejavilo žiadnu ochotu prijímať ľudí späť v rámci dublinského postupu. Teraz je samozrejme jasné, že si splníme svoj záväzok solidarity," uviedla Faeserová.



Taliansko zápasí s prudkým nárastom počtu migrantov. V hlavnom prijímacom centre na Lampeduse bolo vo štvrtok ráno zhruba 7000 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb. Z ostrova mali talianske úrady previezť približne 5000 ľudí na Sicíliu.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok vyhlásila, že tlak migrantov prichádzajúcich do krajiny je neúnosný. Zároveň v vyzvala Európsku úniu, aby zasiahla.