Nemecko začne Česku posielať dávky vakcín, celkovo ich bude 15.000

Na archívnej snímke ampulku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer a BioNTech ukazujú vo vakcinačnom centre v americkom meste Seattle v nedeľu 24.januára 2021. Foto: TASR/AP

Praha/Berlín 28. februára (TASR) - Celkovo 15.000 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 začne v pondelok Nemecko posielať do susednej Českej republiky, ktorá zápasí s najvyššou mierou nákazy koronavírusom v celej Európskej únii, napísala v nedeľu tlačová agentúra DPA.Návrh pomôcť Česku presadzovali nemecké spolkové krajiny Sasko, Bavorsko a Durínsko. Presnú pomoc susednému Česku oznámila v nedeľu saská vláda.Celkovo 10,7 milióna obyvateľov ČR žije v núdzovom stave, ktorý má pomôcť znížiť mieru nákazy koronavírusom. Drasticky je obmedzená sloboda pohybu a školy aj podniky sú zatvorené, píše DPA.Núdzový stav má trvať do 28. marca a dodržiavanie nariadení má polícii pomôcť kontrolovať 5000 vojakov.Zatiaľ v Česku podali okolo 644.321 dávok vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.Celá EÚ je frustrovaná z nedostatku očkovacích látok proti koronavírusu a český prezident Miloš Zeman v tejto súvislosti oznámil, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina o pomoc pri zaobstaraní ruskej vakcíny Sputnik V.Zeman v sobotu pre českú televíziu CNN Prima News uviedol, že so žiadosťou o pomoc sa obrátil priamo na Putina a že očakáva jej splnenie. Zároveň pripustil, že Sputnik V neschválil regulačný úrad EÚ (EMA) a ani príslušný úrad v jeho vlastnej krajine.Český premiér Andrej Babiš však nedávno povedal, že súhlas Európskej agentúry pre lieky (EMA) s ruskou vakcínou je potrebný.