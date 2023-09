Nemecko zadalo zákazky na rýchlonabíjacie stanice pre elektromobily

Mníchov 28. septembra (TASR) - Nemecká vláda zadala v stredu zákazky na 8000 nových rýchlonabíjacích staníc, aby tak vyplnila najväčšie medzery v sieti nabíjania elektromobilov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Vďaka štátnemu financovaniu má desať spoločností do konca roku 2026 zriadiť a prevádzkovať rýchlonabíjacie stanice na 900 miestach. Nemecký minister dopravy Volker Wissing v stredu v Mníchove uviedol, že táto objednávka dopĺňa ostatné ponuky. "Rýchle nabíjanie bez medzier na mape sa tak stane realitou," povedal Wissing.



Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Bundesnetzagentur) so sídlom v Bonne uvádza, že v súčasnosti je v Nemecku takmer 98.000 verejných nabíjacích staníc. Sú však regionálne nerovnomerne rozmiestnené. Spolková vláda teraz na vyplnenie medzier v sieti investuje 1,8 miliardy eur.



Šéf štátnej developerskej spoločnosti NOW Kurt Christoph von Knobelsdorff uviedol, že zabezpečia, aby sa nabíjacia infraštruktúra vybudovala aj na miestach, kde by inak nabíjacie stanice pre nedostatočnú ekonomickú rentabilitu vznikli neskoro.



Nemecký energetický gigant EON bude jedným z najväčších prevádzkovateľov nabíjacej siete Deutschlandnetz s približne 1200 rýchlonabíjacími bodmi na 140 miestach v severozápadnom a južnom Nemecku, dodáva DPA.