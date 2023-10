V Nemecku zadržali krajinského poslanca z krajne pravicovej AfD

Berlín 30. októbra (TASR) - V Nemecku v pondelok zadržali zákonodarcu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Daniela Halembu, ktorého nedávno zvolili do krajinského zákonodarného zboru v Bavorsku. Oznámila to prokuratúra v meste Würzburg. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Halembu zadržali v oblasti mesta Stuttgart v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, ktorá hraničí s Bavorskom, informovala agentúra DPA. Podľa prokuratúry 22-ročného krajinského poslanca vyšetrujú pre podozrenie z podnecovania a používania symbolov protiústavných organizácií.



Halemba je členom bratstva Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg. V priestoroch tohto spolku uskutočnila polícia v septembri razie pre podozrenie, že by sa tam mohli nachádzať predmety s nacistickými symbolmi a rasistickými dokumentmi.



Halembov právny zástupca Dubravko Mandič obvinenia voči svojmu klientovi odmietol. Predmetom vyšetrovania sú aj ďalší štyria členovia skupiny.



AfD dosiahla v októbrových krajinských voľbách v Bavorsku a susednom Hesensku výrazné zisky. V Bavorsku táto protiimigračná strana skončila na treťom mieste so ziskom 14,6 percenta hlasov.



Novozvolený krajinský parlament v Bavorsku má mať prvé zasadnutie v pondelok popoludní.